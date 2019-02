Caly, 14 ans, retrouvée chez un trentenaire à Eecke : la famille d'une autre adolescente témoigne

La jeune Caly a été retrouvée dans les combles de cette maison de la rue du Roy à Eecke, près d'Hazebrouck (Nord). / © Capture France 3



Une autre victime dans le Loir-et-Cher



Il cachait l'adolescente chez sa mère



Première plainte pour atteintes sexuelles en juin 2018



Manipulation sur internet

, a étéetce vendredi 1er février pour "en utilisant un moyen de communication électronique, et suivies d'une rencontre", après que les gendarmes d'Hazebrouck ont découvert le 30 janvier une adolescente marseillaise de 14 ans cachée dans la maison où il logeait à Eecke (Nord).La jeune fille, avec laquelle le prévenu entretenait une relation sur, étaitdepuis plus de 3 semaines.a été retrouvée en bonne santé, et remise à sa mère, qui avait fait le déplacement depuis Marseille. Jonathan J. a eu des "relations sexuelles consenties" avec l'adolescente.Lorsque l'information de la découverte de Caly chez Jonathan J. est parue, la famille de, une adolescente elle aussi âgée deet originaire du(41), a immédiatement fait le rapprochement avec ce qui était arrivé à cette jeune fille il y a un an, durant l'hiver 2018. "Je me suis dit -mon dieu il a recommencé-", dit Roberte. "Le 9 janvier 2018, elle est partie au collège le matin et elle n'est pas rentrée le soir. J'ai questionné ses copines, qui m'ont dit qu'elle voulait aller dans le Nord", se souvient sa grand-mère, qui en avait la garde.Quelques heures plus tard, Roberte recevait un coup de téléphone depuis laà Paris, où se trouvait sa petite fille, en compagnie de. L'homme avait été interpellé dans le train en sa compagnie, pour avoir proféré des insultes racistes à l'encontre d'une passagère. Il était allé chercher Manon à, à la sortie de son établissement, pour la ramener dans le Nord. En vain. L'adolescente a été remise à sa famille, et lui est reparti sans être inquiété.Mais Jonathan J., qui discutait sur"jour et nuit" depuis fin octobre 2017 avec Manon, n'a pas été découragé. "Le 21 février, il est revenu chercher ma petite-fille. Ils ont pris le train le 24 pour Arras". Une plainte a tout de suite été déposée à la police, à Vendôme. Trois jours plus tard, l'adolescente et l'homme de 29 ans étaient localisés dans le: "La police a débarqué chez la mère à Arras. Il l'avait cachée dans la salle de bain", raconte la grand-mère.Jonathan J. et sa mère ont fait l'objet, le 21 juin 2018, d'une "mesure alternative aux poursuites" pour. Ils ont tous les deux écopé d'et deà verser à la famille de Manon. Il ne s'agit pas d'une condamnation, et cela ne figure pas au casier judiciaire."Ma petite fille avait complètement changé... elle s'enfermait dans la salle de bain pour être tranquille pour lui parler. Jusqu'à ce qu'on rentre dans le bureau du juge, elle était encore avec lui dans sa tête. Elle a écrit au magistrat pour le défendre", rapporte Roberte."Il en a abusé sexuellement. Elle s’est laissé faire, dans la mesure où elle avait peur de ce qu’il pourrait lui faire. Elle était tellement sous son emprise, qu’elle l’a défendu jusqu’au bout", dit par ailleurs Amandine, la mère de Manon. "Quand j’ai lu la déposition de 17 pages de ma fille, de ce qui lui a fait pendant des jours j’en ai eu envie de vomir. C’était horrible".Amandine a portéJ. leà la gendarmerie de Mondoubleau (Loir-et-Cher) pour "atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par un majeur mis en contact avec la victime par réseaux de communication éléctroniques". "C’est parti pour le parquet de Blois le 8 juillet, et depuis silence radio" déplore la mère de la victime.Comme avec l'adolescente marseillaise, Jonathan J. a tissé un lien avec Manon sur internet. "Il l’a happée sur un forum de jeux vidéos dont il était l’administrateur, et il a resserré son étau sur elle avec toutes les techniques de manipulation, comme du chantage affectif, du chantage au suicide", rapporte la mère de la jeune fille. Cette dernière s'est rapidement dite amoureuse de cet homme, alors âgé de 28 ans, et qui utilisait lesde "Yoshines", puis de "Cahier Brouillon". "Les SMS relevaient de la pornographie, d’une crudité incroyable", ajoute-t-elle.Amandine et sa mère se sentent aujourd'hui proches de la famille de Caly, retrouvée à Eecke : "Je voudrais contacter sa maman, que nous puissions unir nos forces face à la justice pour que ce malade, ce pédophile, aille derrière les barreaux. Qui sait s’il n’y pas eu d’autres victimes ?" s'interroge-t-elle."Ce type ne lâche rien, il faut absolument qu’il soit incarcéré sinon il va essayer de reprendre contact avec la petite Caly". Ce vendredi soir, Jonathan J. est placé en détention provisoire, en attendant son procès qui se tiendra devant le tribunal correctionnel de Dunkerque. Il encourt