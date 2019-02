Caly, 14 ans, retrouvée chez un trentenaire à Eecke : Jonathan J. mis en examen et incarcéré

Récidiviste

Unea été ouverte ce vendredi 1er février par le parquet de Dunkerque pour "etfaites par un majeur à un mineur de moins de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique, et suivies d'une rencontre".en début de soirée pour ces mêmes chefs. C'est chez cet homme qu' une adolescente marseillaise a été retrouvée mercredi 30 janvier à Eecke (59), plus de trois semaines après sa disparition Mercredi, 14 gendarmes avaient débarqué à l'aube dans la maison où est logé Jonathan J., et avaient découvert la jeune Caly,, cachée dans les combles difficilement accessibles de l'habitation. Elle est, et "ne porte pas de traces de maltraitances", selon une source proche du dossier. L'adolescente a néanmoins eu "des relations sexuelles consenties" avec le prévenu.Jonathan J. étaitcommis en. L'homme était allé chercher une autre adolescente dedans le, pour la ramener à. Le 27 février 2018, la jeune fille avait été retrouvée par les enquêteurs alors qu'elle se cachait dans la salle de bain. Jonathan J. et sa mère avaient été interpellés pourIls ont tous les deux fait l'objet, le 21 juin 2018, d'une mesure alternative aux poursuites sur proposition du parquet d'Arras : despour le préjudice subi par les victimes. Mesure qui n'apparaît pas au casier judiciaire.Dans cette première affaire, Jonathan J. fait également l'objet de poursuites pour atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, suite à ladéposée par la mère de l'adolescente le 8 juin 2018.Le suspect avait pris contact avec la jeune fille en octobre 2017 sur unen ligne, dont il était l'administrateur. Il a également fait la connaissance de Caly sur internet.