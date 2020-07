Au Cateau-Cambrésis, "Tout va très bien" pour "Monsieur Matisse"

L'inspiration de Matisse chez les artistes contemporains

Ben, Marco Del Re, Erró, KRM, Patrick Montagnac et Rania Werda... Ils sont 8 artistes à exposer 150 de leurs œuvres au musée Matisse, au Cateau-Cambrésis (Nord). Cette exposition, débutée le 11 juillet, est la dernière d'un triptyque proposé à l'occasion du 150anniversaire de la naissance du peintre.Avec ces œuvres, le musée a voulu apporter les réponses à deux questions majeures : comment les artistes contemporains regardent les oeuvres d'Henri Matisse et Matisse reste-t-il toujours une source d'inspiration pour ses pairs ? Au programme de la visite, un art coloré, humoristique, et parfois même impertinent.Les écritures blanches sur fond noir de Ben Vautier, souvent connu comme Ben, sont la principale attraction de cette réunion d'artistes contemporains. "Matisse est l'un de ses artistes préférés", a notamment expliqué Thomas Wierzbiński, directeur adjoint du musée et commissaire de l'exposition à la Voix du Nord Une quinzaine de galeries et musées sont partenaires de cette exposition, dont le Centre Pompidou. Des sculptures de l'artiste Frédéric Bouffandeau sont également présentées au public dans le parc Fénelon, l'occasion de prolonger la visite en plein air.L'exposition se tient jusqu'au 17 janvier 2021. Le musée Matisse est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14 heures à 18 heures.