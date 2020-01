Avesnes-les-Aubert : disparition inquiétante d'une femme de 36 ans, la gendarmerie lance un appel à témoins

Dispositif de recherches

Toute personne susceptible d'avoir des informations utiles à l'enquête est priée de contacter la brigade d'Avesnes-les-Aubert au 03.27.37.20.22 ou de composer le 17

Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et un appel à témoins lancé par la gendarmerie de Cambrai, qui est à la recherche d'Elodie Bertin, 36 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis dimanche.Ce 19 janvier dans l'après-midi, elle a quitté son domicile d'Avesnes-les-Aubert (Nord) et n'est plus réapparue depuis. C'est sa mère qui a donné l'alerte lundi soir.Elodie Bertin, qui est partie à pied, est habituée à faire de l'auto-stop. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un jeans, d'une veste sombre et pourrait être porteuse d'un bonnet, d'un casque audio et d'un sac à dos. Brune aux yeux marrons, elle mesure 1m70 et est de corpulence mince.La compagnie de gendarmerie de Cambrai, qui a engagé des recherches depuis trois jours, a élargi son dispositif ce jeudi, avec une vingtaine de gendarmes sur le terrain appuyés par six équipes cynophiles des pompiers du Nord.Les recherches se concentrent sur la zone de Saint-Aubert, où le téléphone d'Elodie Bertin a borné mercredi.