Bazuel : un chauffard fonce dans des piétons à la sortie d'une discothèque

Le chauffard s'enfuit

Plusieurs piétons ont été blessés, dont une jeune femme grièvement, après avoir été percutés par la voiture d'un chauffard, ce samedi matin à la sortie de la discothèque "le B-Box", à Bazuel près du Cateau-Cambrésis, a-t-on appris du CODIS 59 qui confirme une information de La Voix du Nord Les victimes, deux femmes et deux hommes, ont été renversées alors qu'elles se trouvaient sur un trottoir devant l'établissement. Deux d'entre elles ont été transportées au centre hospitalier de Cambrai et une autre à Valenciennes. Le dernier blessé léger a refusé d'être transporté. Les jours de la jeune femme d'une vingtaine d'années gravement touchée ne seraient plus en danger.Une vingtaine de pompiers du Cateau-Cambrésis, du Quesnoy, de Caudry, de Landrecies et d'Aulnoyes-Aymeries ainsi qu'une équipe SMUR ont été mobilisés.L'automobiliste impliqué, qui avait pris la fuite après les faits, s'est rendu ce samedi matin vers 9h30 à la gendarmerie, indique le parquet de Cambrai. Âgé de 21 ans, il a déjà été condamné pour des délits routiers. On ignore encore s'il a agit volontairement ou non.Ces faits interviennent presque un an jour pour jour après qu' un autre chauffard fortement alcoolisé a foncé dans un groupe de personnes à la sortie de la discothèque "le Mix Bar" à Cambrai , faisant sept blessés dont deux graves.