Cambrai : deux ans après, un adolescent jugé pour le meurtre de Ginette Alvarez

Rappel des faits

Beauvois-en-Cambrésis : deux ans après, un adolescent jugé pour le meurtre de Ginette Alvarez

Pourquoi ce procès est particulier

Il y a été évoqué "le rétablissement de la peine de mort" : "c'est choquant, mais je me suis toujours demandé comment on réagirait. Je ne peux pas les comprendre mais les entendre" a déclaré Me Herbière. Pour rappel : le procès se passe à huis clos. — Élodie Armand (@ElodArm) 17 avril 2019

est jugé ce mercredi 17 avril et jusqu'à jeudi après-midi auNord). Il est accusé du meurtre de Ginette Alvarez, retrouvée morte en octobre 2017 sur un chemin de campagne près de Caudry. Un procès délicat, en raison de la personnalité du jeune accusé.Le jeudi 19 octobre 2017, le corps de, Caudrésienne de 57 ans, est découvert sur un chemin qui relie Beauvois-en-Cambrésis à Caudry. La victime portant une tenue de sport, on croit d'abord à un malaise, mais les secours et l'autopsie révèlent une plaie causée par une arme blanche Un appel à témoins est lancé, sans succès . L'affaire ne connaît un rebondissement que six mois plus tard, lorsqu'un collégien. La direction de l'établissement, prévenue, alerte le commissariat et le mineur est interpellé., il reconnaît l'homicide et, à la suite d'une dispute avec ses parents. "De ce qu'il dit pour l'instant, il déclare être, sous le coup de la colère, et" confiait l'époque le procureur de la République de Douai, qui précisait qu'"il ne connaissait pas cette personne, il ne lui en voulait pas, il n'en voulait pas à son argent". Il est rapidement mis en examen Parce qu'il s'agit d'un mineur de 16 ans et parce que son profil interroge – il a notamment confié– le procès de l'accusé s'annonce tendu. "Il va devoir réexpliquer son geste, et" explique MSandrine Bleux, son avocate. "Là-dessus il est très conscient, il ne cherche pas à fuir ses responsabilités, il les assume." Son père est présent au procès, mais pas sa mère.Les enfants de la victime, eux, avaient le visage fermé ce mercredi matin à leur arrivée. "Ils attendent de s'exprimer, surtout arrachée de cette façon" souligne leur avocat, MCharles-Emmanuel Herbière. Ils attendent une condamnation, bien évidemment." Le mis en cause risque jusqu'à vingt ans de réclusion.