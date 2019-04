Cambrai : 15 ans de prison ferme pour le collégien auteur du meurtre de Ginette Alvarez

Les faits

"La question, c'est l'après"

L'adolescent auteur du meurtre de Ginette Alvarez, Caudrésienne retrouvée morte le 19 octobre 2017 sur un chemin de campagne entre Beauvois-en-Cambrésis et Caudry, a été condamné à 15 ans de prison ferme, assortis de quinze ans de suivi médical à sa sortie.Le collégien de16 ans était jugé depuis mercredi matin , à huis clos, au tribunal pour enfants de Cambrai.Ginette Alvarez, 57 ans, avait été retrouvée morte sur un chemin qu'elle arpentait régulièrement pour aller courir. On avait d'abord cru à un malaise, avant qu'une plaie causée par une arme blanche ne soit découverte. Six mois plus tard, un garçon de 15 ans assurait à ses camarades de collège qu'il allait "avouer un meurtre".La police est prévenue et l'adolescent, qui dit avoir agi "sous la colère" et "pour voir ce que clea faisait", est mis en examen . Il ne connaissait pas la victime.À cause de ce profil psychologique, les deux jours de procès ont été délicats. Le parquet de Cambrai avait requis 18 ans de réclusion. Ce jeudi midi, avant la délibération, l'avocat des enfants de Ginette Alvarez Me Charles-Emmanuel Herbière expliquait que ça allait être "18 ans de tranquillité pour outes les Ginette Alvarez qui vont faire des jogging dans la région."Et d'ajouter : "Malheureusement, un jour il ressortira, la question c'est pas tellement la sanction, la question c'est l'après. Parce qu'on a des services sociaux qui n'ont plus d'argent, que la justice n'a plus de pognon, un jour ce gamin sera dans la nature."