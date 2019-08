Cambrai : 8000€ de cigarettes électroniques retrouvés chez des cambrioleurs

Dans la nuit du 4 au 5 août, à Cambrai, l'alarme d'un magasin retentit. Il est 2h20 du matin. Le cambrioleur prend la fuite mais la police arrive à la rattraper et le place en garde en vue.



À la suite de cette interpellation, les policiers trouvent des similitudes avec d'autres cambriolages qui ont eu lieu dans le même magasin, le 14 et le 16 juillet. Deux autres personnes sont impliquées dans ces vols. La police perquisitionne alors leur domicile et découvre leur butin : des cigarettes électroniques et les liquides qui vont avec. Montant estimé de leurs larcins : 8000€ !



Deux des trois individus ont été convoqués à la police judiciaire (COPJ) pour vols avec infraction. Le troisième devra seulement payer des indemnités au magasin victime des cambriolages.