Cambrai : ce que l'on sait des deux SDF retrouvés morts dans un champ près du centre commercial Cora

Comment les corps ont-ils été découverts ?

Cambrai : deux corps découverts dans un champ près d'un centre commercial

De qui s'agit-il ?

De quoi sont-ils morts ?

On en sait un peu plus sur la découverte des deux cadavres près du centre commercial Cora , à Cambrai. Une autopsie a été réalisée ce mercredi 21 août, dont on connaît désormais les résultats.Le premier corps, celui de la femme, a été découvert lundi 19 août, en fin d'après-midi, par des passants en bordure d'un champ, près du centre commercial Cora. La police judiciaire de Lille a été saisie.Ce n'est qu'au cours de recherches menées par les agents que le second corps, celui de l'homme, a été retrouvé à proximité, vers minuit."Il était un peu éloigné de l’autre et en partie recouvert par des feuillages", a indiqué une source proche du dossier, expliquant la raison pour laquelle il n'a été découvert que quelques heures après le premier.Les victimes ont été identifiées comme étant un homme et une femme, respectivement âgés de 33 et 37 ans.Il s'agit de personnes sans domicile fixe, cette même source ayant ajouté que ces personnes étaient "connues pour fréquenter les milieux sans-abris".Les corps ne présentant pas de lésions apparentes, l'enquête a été ouverte pour "découverte des circonstances de la mort", sans que la piste criminelle soit privilégiée (ni écartée).Les résultats de l'autopsie, réalisée ce mercredi, indiquent que les deux décès sont survenus sans l'intervention d'un tiers. Ils résulteraient des suites d'un "syndrome asphyxique", a indiqué le procureur de la République de Cambrai, Rémi Schwartz, dont "l'origine serait très probablement toxique."Médicaments ? Drogues ? Impossible à ce stade d'en connaître précisément la cause. Des analyses complémentaires doivent être réalisées, dont les résultats ne seront connus que dans les semaines à venir.