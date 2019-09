Cambrai : le chanteur Keen'V rend hommage dans une vidéo à Chloé, une lycéenne morte renversée devant son établissement

Les amis de Chloé s'étaient mobilisés sur les réseaux sociaux pour solliciter Keen'V dont l'adolescente décédée était très fan. Le chanteur a finalement réagi en postant vendredi une courte vidéo sur son compte Facebook."Bonjour les amis, je voulais faire cette petite vidéo pour rendre hommage à la petite Chloé Fache", explique-t-il. "J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle nous avait quittés à cause d'un accident. Ses parents l'ont laissée partir parce qu'elle était en mort cérébrale. Je voudrais qu'on ait tous une petite pensée pour elle, ça ne coûte rien et ça lui fera peut-être plaisir si elle nous voit de là-haut"."Internet n’a pas que des bons cotés mais j’ai trouvé l’élan de solidarité touchant. Prend soin de toi la haut. Une grosse pensée à la famille et aux proches", a ajouté Keen'V en commentaire de sa vidéo.Chloé, 15 ans, a été renversée par une voiture mardi dernier vers 12h30, à Cambrai, au croisement du boulevard de la Liberté et du Pré d'Espagne, à proximité de son lycée. Coincée sous le véhicule, l'adolescente avait pu être dégagée à l'aide de coussins pneumatiques.Consciente, mais présentant une plaie saignante à la tête, elle avait d'abord été hospitalisée au Centre hospitalier de Cambrai, avant d'être héliportée en urgence au CHU de Lille, où son état s'est dégradé. Elle est décédée le lendemain. La Voix du Nord Selon qui a relayé la vidéo de Keen'V, les obsèques de Chloé se dérouleront mardi prochain, à 10h, en l’église d’Iwuy.