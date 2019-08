Cambrai : les corps d'un homme et d'une femme découverts dans un champ, la PJ de Lille saisie

Une autopsie mercredi

Les corps sans vie d'un homme et d'une femme ont été découverts dans un champ, à proximité d'un centre commercial Cora à Cambrai (Nord), selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès d'une source policière.La découverte s'est faite dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 août. Les deux corps ont été découverts à proximité l'un de l'autre, à quelques heures intervalle.Leur âge n'est pas connu et "il n'y a pas de certitude sur leur identité" a indiqué le procureur de la République de Cambrai Rémi Schwartz. Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP qu'il s'agirait de "deux sans-abri, un homme de 33 ans et une femme de 37 ans".La police judiciaire de Lille a été saisie du dossier en raison des "circonstances de la découverte, la localisation des corps, leur position". La PJ de Lille a également été appelée pour des raisons logistiques : "la scène de découverte se trouvait en extérieur", ce qui rend la tâche beaucoup plus compliquée que dans un milieu confiné. "Il faut beaucoup de monde et beaucoup de matériel", ce que la police technique de Cambrai n'était pas en mesure de fournir.Rien n'indique donc à ce stade qu'il puisse s'agir d'un acte criminel et L'enquête pour l'heure vise seulement à découvrir les causes des deux morts, "aucune enquête pénale n'a été ouverte". Une autopsie sera pratiquée mercredi.