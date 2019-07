Cambrai : l'échangeur entre l'A2 et l'A26 fermé en raison d'un feu dans un champ

[Intervention pour feu de champs]



Vidéo Facebook / Jérémy Noblecourt

En raison d'un feu de récoltes survenu dans un champ d'Anneux, près de Cambrai, l'échangeur entre l'A2 et l'A26 est fermé ce mardi après-midi, nous a indiqué la SANEF."Présence de fumée, prudence demandée aux automobilistes", prévient le SDIS59 sur son compte Twitter.SANEF et la cellule de vigilance routière de la préfecture du Nord conseillent aux automobilistes qui souhaitaient emprunter l'échangeur A2/A26 d'emprunter la sortie n°8 à Marquion (sens Calais-Reims), la sortie n°9 à Masnières (sens Reims-Calais) et la sortie n°14 à Cambrai (sens Bruxelles-Paris).