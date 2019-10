Le corps d'une femme a été découvert à son domicile de Cambrai dans la soirée du lundi 28 octobre, apprend-on de source policière confirmant une information de La Voix du Nord . Peu d'éléments ont été donnés par les autorités sur le décès de la victime, âgée d'une cinquantaine d'années, mais le pôle criminel du parquet de Douai a été saisi pour diriger les investigations.Contacté par France 3, le parquet n'a pas souhaité communiquer davantage d'éléments sur cette affaire. On ignore encore les causes de la mort et si d'éventuels suspects ont été appréhendés. Selon nos confrères, le mari de la quinquagénaire, désorienté, a été transporté par les sapeurs-pompiers le jour de la découverte du corps.