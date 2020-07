Cambrai : un important trafic de drogues démantelé, les suspects laissés libres

Importante saisie

C'est à la suite d'une bagarre survenue le soir du 23 juillet dans le quartier de la gare de Cambrai (Nord), que la sûreté urbaine du commissariat de la ville a mis au jour un important trafic de stupéfiants, mené dans le quartier Amérique.Plus de 10 kilogrammes de drogue de métamphétamine ont notamment été saisis, information de La Voix du Nord confirmée par une source proche du dossier.Lors de cette bagarre, sur fond de trafic, un homme déjà bien connu de la police a été légèrement blessé par arme blanche à l'abdomen.Placé en garde à vue à sa sortie de l'hôpital, cet homme de 25 ans a reconnu participer à un trafic de stupéfiants, et a conduit les enquêteurs dans un appartement de Cambrai, chez une "nourrice", où était stockée de la marchandise.Lors de la persuisition du logement, la police a mis la main sur 10,5 kilos de métamphétamine, 1 kg d'herbe de cannabis, 500 buvards de LSD, 280 pillules d'ecstasy, 80 grammes de MDMA et 1,5 kg de produit de coupe.Une arme automatique avec chargeur et une centaine de cartouches, ainsi que 1.000 euros en liquide ont également été découverts.Sur place, l'occupant des lieux âgé de 26 ans ainsi qu'un consommateur ont été interpellés et placés à leur tour en garde à vue.Selon nos informations, les trois individus ont été remis en liberté le 25 juillet à l'issue de leurs auditions. Le trafiquant présumé et la "nourrice" sont convoqués le 12 janvier 2021 par la justice. Le consommateur a fait l'objet d'un rappel à la loi.