Cambrai : ivre et interpellé après une altercation, un médecin insulte et menace les policiers

Insultes et menaces

Un médecin élu au conseil municipal ?

C'est une scène qui se répète malheureusement souvent, en cette période de confinement, mais elle sort de l'ordinaire en raison de la profession de son protagoniste : un médecin de Cambrai a été interpellé, ivre, à la suite d'une altercation devant chez lui samedi, a-t-on appris auprès d'une source policière, confirmant une information de La Voix du Nord Les faits se sont produits à 17H30, les policiers sont appelés et interviennent "dans le cadre d'une rixe" devant le domicile du mis en cause.Ce dernier, "dans un état d'ivresse publique et manifeste", est alors interpellé et "durant son transport, outrage des collègues et les menace." Selon nos confrères, il leur aurait craché dessus en indiquant être porteur du Covid-19.Emmené au centre hospitalier, en raison de son état d'ébriété, le médecin a alors "porté un coup de pied qui visait la porte du local, mais qu'un policier a reçu".Le professionnel de la santé sera convoqué en justice au mois de septembre, poursuivi pour non-respect du confinement, outrage et ivresse publique et manifeste.Selon La Voix du Nord, il s'agirait du Dr. Wiart, à l'origine de la mise en place d'un centre Covid-19 dans un gymnase de la ville et récemment élu sur la liste du maire François-Xavier Villain