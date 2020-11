Cambrai : une jeune femme de 20 ans en trottinette meurt percutée par une automobiliste

Le drame s’est produit mardi 24 novembre, peu après 20 heures en plein centre de Cambrai.Une jeune femme de 20 ans circule en trottinette électrique avec un casque et une lumière. Après avoir remonté l’avenue de Paris depuis le centre hospitalier, elle s’engage sur le rond-point à proximité du Lycée Saint Luc.C’est alors qu’elle est percutée par une automobiliste d’une quarantaine d’années et est projetée à une dizaine de mètres. Malgré l’intervention rapide des riverains et des secours, la jeune femme décède sur place.L’automobiliste, choquée, a été placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Cambrai.