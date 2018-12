Cambrai : à neuf ans, ce garçon vend ses tableaux pour acheter à manger aux sans-abri

L'Aventure d'Arthur. D' toiles pour les pauvres L'hiver se prépare... Et moi je suis prêt. Arthur

"On ne le pousse pas"

Du haut de ses neuf ans, Arthur Soufflet n'a pas les mêmes préoccupations que ses camarades de classe. Depuis ses quatre ans, le petit garçon passionné de dessin vend ses toiles pourà ceux qui vivent dans la rue.Le déclic ? Quand ses parents lui ont expliqué, petit, que certaines personnes n'avaient pas de toit. "Il a été, raconte sa mère, Peggy, à l'Obs qui a rencontré la famille . Il demandait sans cesse pourquoi, comment la France, le Président, pouvaient laisser ces personnes dans une telle situation".Alors Arthur a agi. Seul, il a monté cette action solidaire qui prend de l'ampleur petit à petit. "Un jour il est arrivé au petit déjeuner et il a dit : « ça y est, j'ai trouvé. Je veux faire des dessins, je vais les vendre et avec l'argent,»", reprend sa mère. "Quand même c'est triste, nous on est tous debout, on a une maison et là il y a une personne au milieu de la rue, elle est triste, elle n'a pas de maison. J'étais triste et j'ai commencé à les aider", raconte Arthur à franceinfo junior Si ses toiles ne se vendaient pas plus d'un euro au début, certaines valent aujourd'hui. Et tout l'argent récolté est réinvesti au profit des sans-abri.Sandwichs, couvertures de survie, gants, chaussettes... Le petit garçon organise ces maraudes solidaires dès qu'il le peut. "", témoigne-t-il encore auprès de nos confrères de l'Obs. ", c'est vraiment son truc. A son âge, c'est important que ça ne soit pas une obligation.", ajoute sa mère.Et à en croire sa page Facebook "L'aventure d'Arthur" , ça arrive plutôt souvent. Arthur y partage souvent ses actions et ses expositions. Car les toiles du petit garçon sont exposées régulièrement dans différents lieux de la région.