Un Cambrésien remporte trois prix au concours Lépine avec “Switchwall”, un mur modulable à l'envi

De nombreux matériaux

Trois prix au Concours Lépine

Le Cambrésien d'origine, de retour sur sa terre natale après plusieurs années en Picardie, est à la tête d'une entreprise qui emploie onze salariés, dont quatre apprentisCouvreur-zingueur de formation, il vient de s'illustrer grâce au "Switchwall", qu'il définit comme "un assemblage de différents types de matériaux. On va pouvoir avoir des gabions avec des pierres, du bois, différentes étagères, des jardinières, des panneaux photovoltaïques ou encore des végétaux.." Des assemblages qu'il peut déclipser et déplacer à l'envi.Puis en fin 2017, le déclic : en rentrant chez lui, il découvre que sa compagne a déplacé plusieurs meubles. Il se souvient alors qu'une cliente lui avait plus tôt commandé un bardage en souhaitant revenir sur sur le choix de sa couleur sans frais.Le couvreur imagine alors des parois amovibles à l’envie. Un projet qui s'affine jusqu'à aboutir à ces modules interchangeables, d'un mètre de long et de 25 cm de large.Puis pour la Saint-Valentin, son épouse lui offre une inscription au concours Lépine, il y embarque deux stagiaires en licence de Marketing et Management à Cambrai qui partagent une belle surprise :