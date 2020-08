Cambrai : un père et son fils de 4 ans brûlés au visage par de l'huile sur un stand de fête foraine

Un homme et son fils ont été hospitalisés après avoir été gravement brûlés, au soir du jeudi 13 août, alors qu'ils se trouvaient dans une fête foraine à Cambrai (Nord), a indiqué le SDIS 59.L'incident, dont les circonstances ne sont pas connues, s'est produit vers 20H40, sur la place Aristide Briand. Un homme et son fils de 4 ans ont été touché par une projection d'huile chaude, sur un stand. Ils ont tous les deux été atteints au visage et au bras, et transportés dans un état grave à Valenciennes.