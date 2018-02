Cambrai : le permis de construire pour la reconversion de l'ancienne base aérienne a été déposé

« On n’a jamais vu un tel dépôt de permis de construire », un élu local dans la petite mairie d’Épinoy.

« Je suis très heureux qu’en France on puisse faire un projet comme ça [...] La vraie réussite sera que ça fonctionne et qu’on crée de l’emploi. » David Taieb. pic.twitter.com/NPUxaWENEz