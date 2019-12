À Cambrai, le stationnement est gratuit tous les samedis pour dynamiser le centre-ville

Pendant les fêtes, les Cambraisiens profitent du stationnement gratuit.

"Tous les samedis, on a un centre-ville bondé de monde", se réjouit Brahim Moammin, adjoint au maire de Cambrai, entre les cabanes en bois du marché de Noël de la ville.Pour relancer les commerces de proximité, la ville rend le parking gratuit tous les samedis pour les visiteurs.Il y a un an, en accord avec les commerçants, la municipalité de Cambrai testait le stationnement gratuit le samedi. Face au succès de la mesure, elle est devenue définitive au mois de juin 2019."Les gens passent plus de temps dans les magasins sans forcément regarder leurs montres, voir s'il faut ou pas remettre de l'argent dans le parcmètre", remarque Stéphanie Danjou, opticienne indépendante.L'initative pourrait inspirer d'autres villes dans les Hauts-de-France.