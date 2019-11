VIDEO. Cambrai : tests de livraison par drone dans le cadre de la construction d'e-Valley sur l'ex-base aérienne

Cambrai : tests de livraison par drone sur le futur site d'e-Valley

Reportage de Vincent Dupire et Sergio Rosenstrauch.

Situation avantageuse

Menés par Airbus Defence and Space, à travers sa filiale Survey Copter, ces tests sont effectués sur l'ancienne base aérienne 103 de Cambrai (320 hectares), où les entrepôts de ce site baptisé "e-Valley" - 550 000m² au total - doivent voir le jour à l'horizon 2021."Nous avons alloué à Airbus un endroit du site totalement sécurisé" et dès que "les premières entreprises seront là en 2021, ils pourront tester avec des marchandises", a déclaré ce jeudi David Taieb, PDG de BT Immo, porteur du projet E-Valley, lors de la pose de la première pierre du site.Même s'il "est impossible de donner une date certaine, la technologie avance très vite", a-t-il ajouté, estimant que "d'ici trois à quatre ans, on sera à même de faire des choses plus concrètes". Pour l'heure, les tests sont notamment effectués avec un drone autonome à voilure fixe de 3,30 mètres d'envergure. Doté d'une motorisation thermique, l'appareil peut voler à 3000 mètres d'altitude et 50 km de distance et de transporter une charge de cinq kg pendant six à sept heures.La situation des Hauts-de-France est avantageuse "car il y a un vrai réseau fluvial et ferroviaire en place, donc on peut tracer des lignes qui nous permettent de survoler des zones peu habitées et donc limiter les problématiques", a expliqué Nicolas Askamp, PDG de Survey Copter qui a signé en juin un accord avec la région Hauts-de-France."Le plus gros challenge aujourd'hui est lié à la certification et aux autorisations de vol (...) L'étape suivante sera de voir comment cette logique là peut être financièrement viable", a-t-il ajouté. Outre des parkings et entrepôts, le site comprendra des bureaux, un hôtel, des restaurants et des salles de réunion et doit permettre la création de quelque 1300 emplois.Sa position géographique - entre Paris, Bruxelles et Cologne - permettra de toucher 78 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km.