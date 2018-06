Cambrai : la ville “prête” des animaux de compagnie aux personnes âgées

Prêt d'animaux de compagnie à des personnes âgées à Cambrai

se sont littéralement trouvées. Pourtant, Denise ne pensait pas reprendre un jour un animal chez elle. Mais c'était avant d'apprendre qu'à Cambrai, il est possible d'accueillir un compagnon à 4 pattes sans l'adopter vraiment…"Je ne suis plus toute seule, se réjouit Denise, la maison revit, parce qu'elle va, elle vient, il y a du mouvement, j'ai de la compagnie et ça apporte beaucoup. Je n'ai pas été bien, avec une rhinopharyngite, elle, elle faisait bien attention à moi."Denise est allée chercher sa chienne dansElle a pu choisir parmi tous les animaux en attente d'adoption. Une sorte de prêt gratuit, contre bons soins. C'est la mairie qui a eu l'idée de s'associer avec ce lieu pour rompre l'isolement des personnes âgées…"Pourquoi quelqu'un qui a eu toute sa vie un animal, à un moment de sa vie, quand il est un peu âgé, ben non j'en ai plus ? Il n'y a pas de raison, ce n'est pas qu'il n'a plus envie (...) c'est qu'il y a des obstacles. L'idée c'est de faier lever tous les obstacles, pour que la personne continue à avoir un animal," explique François-Xavier Villain, le maire de Cambrai.et s'il a besoin de voir un vétérinaire, le refuge s'en occupe, car il reste la propriété de l'association de défense des animaux.Jack Pluvinage président - Société de Défense des Animaux (SDA), est tellement satisfait du système qu'il songe àDepuis que Flora est entrée dans sa vie, Denise a retrouvé le sourire. Comme elle, 4 autres personnes âgées de Cambrai ont déjà bénéficié de ce dispositif novateur…