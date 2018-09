Cambrai : une voiture folle sème à nouveau la pagaille devant le Mix Bar

Fortement alcoolisés

Les faits n'ont pas les conséquences graves de ceux d'il y a un mois, mais ils font tout de même écho à ceux de la nuit la nuit du 18 au 19 août derniers, l orsqu'un chauffard a fauché six piétons devant le Mix Bar à Cambrai, en blessant deux très gravement Le week-end dernier, dans la nuit du 22 au 23 septembre vers 4h45, unea de nouveau semé la pagaille devant cette, heureusement sans faire de blessés. Intervenant pour uneaux abords de l'établissement, une patrouille de police a été avisée par des témoins de lad'un automobiliste, obligeant les passants à s'écarter pour ne pas être percutés. Un videur aurait été particulièrement visé par le véhicule.A la vue des policiers, le chauffard et son passager ont pris la, mais ont pu être rapidement rattrapés et interpellés. Ils avaient interverti leurs places au moment de leur arrestation.L'un, soupçonné d'avoir fait les embardées devant la boîte de nuit, présentait unde près degramme par litre de sang alors que son comparse, au volant au moment de l'interpellation, était lui à près deLes deux jeunes hommes de, sans antécédents judiciaires, ont reconnu la conduite en état d'ivresse mais nient avoir voulu foncer sur les gens. Les deux sont poursuivis pour alcool au volant, et l'un d'entre eux l'est aussi pour. Le premier est convoqué devant la justice en novembre, le second en décembre.Difficile de comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit -là devant le, la plupart des témoins étantau moment des faits. Leursne sont pas suffisamment concordantes pour établir précisément les circonstances de cette scène violente.