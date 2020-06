Le Cambrai Volley officiellement en Ligue A masculine après son examen par la Direction nationale du contrôle de gestion

Ce vendredi 19 juin restera marqué d'une pierre blanche pour le Cambrai volley. Les dirigeants du club présidé par Jean-Michel Machut ont enfin reçu la réponse de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNACG). Cambrai avait déposé son dossier financier et administratif dès le 15 avril. Deux mois plus tard, le gendarme financier du volley-ball français a renduun avis favorable. Les Cambraisiens, qui ont dû trouver le temps long pour cette réponse, sont donc officiellement en Ligue A masculine, où ils joueront la saison prochaine avec le Tourcoing Lille Métropole Volleyball.

Dans un communiqué paru ce jour, les dirigeants se réjouissent à juste titre. "Après présentation du dossier financier, le 15 Avril 2020, auprès de cette commission, nous attendions la décision avec impatiente.Eh bien, c’est fait ! La DNACG, dans sa décision du 18 Juin dernier, a délivré son agrément au Cambrai Volley pour évoluer en Ligue A masculine.Le Cambrai Volley remercie particulièrement les partenaires institutionnels et privés, le comité directeur, le staff technique, médical, les joueurs ainsi que les bénévoles pour le soutien et le travail accompli pour arriver à obtenir le graal : évoluer dans l’élite du Volley Français. Rien n’aurait pu être possible sans eux. Merci à toutes et tous.

En attendant, beaucoup de travail reste à faire pour préparer la saison prochaine notamment la mise aux normes de la salle JM Vanpoulle pour la 1ère division française, grâce à la municipalité de Cambrai et le service des sports, mais nous serons prêts pour vivre la Ligue A, ensemble !"

Le club n'avait pas attendu pour préparer la prochaine saison.Des joueurs d'expérience ont été recrutés et d'autres présents cette saison prolongés. Les volleyeurs cambraisiens, désormais rassurés, pourront maintenant se retrouver pour entamer la préparation sous la conduite de l'entraîneur nordiste Gabriel Denys.