Cambraisis : les parents d'élèves se mobilisent à nouveau contre la suppression de classes

Ils campent sur leurs positions, nous on campe sur les nôtres

Les parents d'élèves ne décolèrent pas, dans le Cambrésis. Ils étaient rassemblés ce samedi matin à Cambrai, justement, pour protester contre la suppression annoncée de 18 classes dans les communes environnantes.En cause, "" explique Jérôme Druart, parent d'élève à Ramillies engagé dans la mobilisation.Après avoir bloqué une école à Ramillies , début mars, la mobilisation se poursuit malgré la rencontre entre les parents d'élèves et le rectorat. "Ils campent sur leurs positions, nous on campe sur les nôtres".Et ils n'étaient pas seuls. Dans les, on comptait des élus municipaux, départementaux, régionaux et même le député (DVD) de la 18circonscription du Nord Guy Bricout."Emmanuel Macron avait promis de ne pas toucher aux écoles rurales, c'était une promesse qu'il avait faite en juillet 2017" se souvient Jérôme Druart, "aujourd'hui on demande à ce que le gouvernement revienne en arrière."S'ils n'obtiennent pas gain de cause, les parents d'élève devraient poursuivre leur mouvement, toujours avec le soutien des élus locaux.