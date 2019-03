Cambrésis : 8 bus Vectalia vandalisés, le réseau très perturbé pendant une journée

Pare-brise cassés, portes automatiques forcées au pied de biche, urine dans les couloirs, extincteurs vidés ... C'est un saccage en règle dont été victimes les bus du réseau de transports du Cambrésis,. "Quel intérêt ça a de faire ça ? Ils n'ont même rien volé..., a réagi sur France Bleu Nord Yves Coupé, vice président de la communauté d'agglomération deen charge des transports. Je suis écoeuré."Des actes de vandalisme qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, entre 2h et 5h du matin, et qui ont eu de fortes conséquences.Aucun bus n'a circulé ce lundi dans six communes autour de Cambrai (Proville, Raillencourt, Sailly, Neuville-St Rémy, Escaudoeuvres). Huit des onze véhicules du dépôtdeont été touchés et ont dû être remis en état. Le trafic devrait reprendre presque normalement ce mardi.Le site dispose de caméras de vidéosurveillance. "Les auteurs devraient pouvoir être rapidement identifiés", espère Yves Coupé.