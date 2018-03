Cambrésis : élus et parents d'élèves se mobilisent contre la suppression de 23 classes

Un jour de rentrée sans classe pour les maternelles de Ramillies pres d'Escaudoeuvres, dans le Cambrésis. Parents d'élèves et élus ont empêché les enseignants de rentrer. Ils se mobilisentIl n'y aurait plus que17 communes sont concernées par ces réajustements, soient près deau total."On trouve pas ça normal que nos enfants en campagne soient lésés pour favoriser des enfants de commune plus importante", déclare le porte-parole des parents d'élève mobilisés ce matin."En septembre ça voudrait dire que les maternelles se retrouveraient avec des élèves qui sont en apprentissage de la lecture... voire même des CE1"explique Laurence Etuin, maman d'élèves. Ces parents ont donc créé unepour se battre contre cette fermeture annoncée.Le député UDI du secteur Guy Bricout se dit " vraiment très déçu parce que le premier ministre et le président avait décidé qu'il n'y aurait pas de fermeture en milieu rural". Maisaffirme-t-il. Sa circonscription compte 23 fermetures de classe.Pour lui, c'est la réforme qui assure des classes de CP-CE1 dédoublées dans les zones en éducation prioritaire qui est en cause.