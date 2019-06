Le Cateau-Cambrésis : le chef de la police municipale renversé, le chauffard en fuite

Ce mercredi, peu avant 23 heures, la police municipale du Cateau-Cambrésis, procède à des contrôles routiers lorsqu'un chauffard refuse de s'y plier.



Dans un premier temps, le conducteur, apparemment seul à bord, s'avance et semble s'arrêter, mais, lorsque le chef de la police s'approche pour contrôler ses papiers, il le renverse, percutant au passage le véhicule de la police municipale et deux voitures de riverain. L'autre fonctionnaire fait alors usage de son arme deux fois. Cela ne suffira pas à arrêter le conducteur qui prend la fuite.



La brigade de recherche de la gendarmerie de Cambrai, est en charge de l'enquête.



Le chef de la police municipale, légérement blessé aux jambes et choqué, a été conduit au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, dont il est déjà ressorti.