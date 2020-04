Eswars : une femme retrouvée morte, son compagnon grièvement blessé à la tête

Les gendarmes sont intervenus samedi matin "à la demande d'une personne de la famille", qui "s'inquiétait du comportement de l'homme depuis quelques jours", a expliqué le procureur de Cambrai, Rémi Schwartz, confirmant une information de France Bleu et La Voix du Nord La victime, 32 ans, était décédée depuis plusieurs jours, selon les premières constatations du médecin légiste, et les éléments recueillis "laissent penser qu'il s'agit d'un homicide", a poursuivi le procureur, sans plus de précisions à ce stade.A l'arrivée des gendarmes, le compagnon de la victime, lui aussi âgé de 32 ans, présentait une "blessure très importante" au visage, "compatible avec une blessure par arme à feu". Immédiatement conduit à l'hôpital, il n'avait pas pu encore être examiné samedi soir par le médecin légiste, ni interrogé par les enquêteurs.