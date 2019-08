Marcoing : le corps sans vie d'une quadragénaire disparue retrouvé sur un chemin

"Très dépressive"

Le corps de Marie-Laure Carlier, disparue depuis lundi 5 août, a été découvert ce mardi en fin de matinée à Marcoing (Nord), près de la commune de Rumilly-en-Cambraisis où elle résidait, a indiqué le parquet de Cambrai, confirmant une information de La Voix du Nord Elle a été découverte par des agents communaux à 500 mètres du centre de Marcoing, à côté de la Peugeot 106 avec laquelle elle était partie.Ce matin même, la gendarmerie du Nord avait lancé un appel à témoins , jugeant inquiétante la disparition de la femme de 41 ans. "Il y a plus d'éléments qui font pencher pour la piste du suicide" indique-t-on au parquet de Cambrai, notamment le fait qu'il n'y ait "pas de trace d'effraction et pas de trace de violences".Une boîte de médicaments a également été découverte à côté du corps et par ailleurs, l'habitante de Rumilly-en-Cambrésis était "très dépressive". Un examen de corps sera pratiqué pour connaître avec certitude les causes du décès.