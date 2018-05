Mgr Vincent Dollmann va devenir archevêque de Cambrai

archevêque de Cambrai depuis 2000, l'a annoncé lui-même à la presse ce vendredi matin : un évêque coadjuteur va arriver à Cambrai début juin. Il s'agit de Mgr Dollmann, actuel évêque auxilliaire du diocèse de Strabourg. A une échéance encore inconnue, il deviendra le nouvel archevêque de Cambrai. En attendant, va se dérouler une période de tuilage avec deux évêques.« J’ai reçu de Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en France, une très bonne nouvelle : celle de l’arrivée prochaine dans notre diocèse de celui qui deviendra archevêque de Cambrai. », a indiquétrès ému et diminué par la maladie, rapporte La Croix . Mgr Garnier, 74 ans, lutte actuellement contre une leucémie et souhaite quitter sa charge rapidement. D'ici la fin de l'année ? « C'est mon souhait avec l'âge et cette saleté de leucémie... »« J’aurai tout à découvrir de votre région et de votre diocèse et je sais que je peux compter sur l’archevêque Mgr François Garnier (…) J’ai pu estimer sa bonté et son zèle pastoral… », a écritdans une lettre aux chrétiens de Cambrai., originaire de Mulhouse, a 53 ans. Il a été ordonné prêtre le 24 juin 1990 pour le diocèse de Strasbourg (Bas-Rhin). Il était évêque auxillaire de ce diocèse depuis 2012.Le diocèse de Cambrai s'étend dans le département du Nord, d'Orchies à Fourmies en passant Valenciennes, Maubeuge ou Avesnes-sur-Helpe.