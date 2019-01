Montay : détenteur d'un permis probatoire, il est contrôlé à 111 km/h au lieu de 50

Deux autres (mauvais) exemples

Le jeune conducteurmais cela ne l'a pas empêché de commettre une infraction spectaculaire.Vendredi 25 janvier, fin de matinée. Le jeune homme de 18 ans roule en direction de Valenciennes. À bord de sa Renault Mégane, il traverse Montay sur la départementale 955. Un groupement de gendarmes, en train de réaliser des contrôles de vitesse,Détenteur d'un permis probatoire, l’étudiant a perdu immédiatement ses 6 points et sera prochainement convoqué devant la justice.

Les excès de vitesse se multiplient sur les petites routes du département. Leur point commun : ils sont relativement jeunes conducteurs et ont commis des excès de vitesse supérieurs à 50km/h sur des routes départementales.

Le 18 janvier 2019, la brigade de gendarmerie de Watten contrôlesur la départementale 300Résultat pour le conducteur : suspension de permis, véhicule saisi et sanction judiciaire.Une semaine plus tard, le 26 janvier 2019 sur la même départementale,Résultat similaire : suspension de permis, véhicule saisi et sanction judiciaire.