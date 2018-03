Neuville-Saint-Rémy : deux adolescents ramènent un obus dans le jardin, le quartier évacué

"La nuit a été longue", souffle Cédric Bigouri, directeur du village SOS Enfants de Neuville-Saint-Rémy. Samedi soir, vers 18h30, il est appelé en urgence par l'une des éducatrices.



"Deux adolescents ont trouvé un obus dans un chantier qui est collé au village et l'ont ramené dans le jardin. J'ai tout de suite appelé les secours", explique Cédric Bigouri.



L'obus, datant de la première Guerre Mondiale, se trouvait dans un chantier voisin, dont la terre a été retournée par des grues récemment. Branle-bas de combat; les pompiers, la police et les démineurs arrivent sur place. "Le risque était plus que minime mais on a préféré mettre tout le monde en sécurité", précise le directeur.





Intervention des démineurs

Les 50 enfants, âgés de 1 à 17 ans et les 12 éducatrices sont mis à l'abri dans la salle Guillaumet, située à proximité. Certains voisins sont eux aussi évacués le temps de l'opération.



Finalement, les démineurs ont pu neutraliser l'obus et l'extraire du village SOS aux alentours de 22h, sans encombres. Les enfants ont alors pu regagner leur chambre.



"Pour eux, je crois que ça restera un bon souvenir. Ils se sont surtout dit que normalement, à cette heure-là, ils devaient être couchés... C'était l'aventure", sourit Cédric Bigouri, soulagé de voir que la mise en sécurité s'est déroulée dans le calme et sans accroc.