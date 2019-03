Un parc éolien sur le champ de la bataille de Cambrai ? Ce projet qui ne passe pas auprès des riverains

Un parc éolien sur le champ de la bataille de Cambrai : le projet qui ne passe pas

Un moyen d'équilibrer les budgets

Avec 44 000 morts et blessés côté britannique, 45 000 côté allemand,. "Il y avait neuf bataillons de chars et 476 tanks", énumère Philippe Gorczynski, président de l'association du Cambrai Tank.Et c'est ici, en plein cœur de ce champ de bataille, que. Pour ce passionné d'histoire, c'est le projet de trop : "[Ce parc] sera à l'emplacement du bataillon H, le bataillon du général., ce n'est pas possible".Il y a 20 ans, à cet endroit, il a retrouvé. Une pièce unique en France : "On a carrément fait l'impasse sur l'archéologie complète du site. On aurait dû, estime ce passionné d'histoire, fervent opposant au projet. On oblige parfois des particuliers à mener des fouilles et on laisse faire des grosses entreprises qui ont les moyens".Point de vue partagé par le président de l'agglomération qui aurait souhaité plus de concertation des communes : ", confirme François-Xavier Villain, président UDI du comité d'agglomération de Cambrai. Chaque maire fait ce qu'il veut dans son coin sans se soucier de la commune voisine, alors que souvent elle en « bénéficie ». Il devrait y avoir."Pour l'entreprise Boralex, en charge du projet,. Autre projet similaire, dans une commune voisine, à Inchy-en-Artois dans le Pas-de-Calais. Chaque année, ce serontqui viendront grossir le budget du village grâce à six nouvelles éoliennes."Les budgets sont toujours à la restriction avec les dotations qui baissent donc. Pourquoi on refuserait des éoliennes en sachant que dans les villages à côté il va en avoir, doncet on n'a pas les retombées économiques, demande Michel Rousseau, maire LREM d'Inchy-en-Artois.."Au 1er février 2018, plus de. C'est celle qui accueille le plus d'éoliennes dans l'Hexagone.