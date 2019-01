Pari réussi pour le premier grand débat organisé à Bertry

Un public hétéroclite

Dans cette petite commune de 2000 habitants, le pari pouvait sembler risqué. Maisau premier grand débat organisé par le maire, Jacques Olivier (PS).Cet ancien directeur d’école était à la manoeuvre de la soirée. Réunis par dizaines, lesont été divisés en groupes de réflexion pour rendre l’échange plus fluide et plus constructif. Fiscalité environnementale, précarité énergétique, circuits cours… plusieurs thèmes ont été évoqués.Malgré leur réticence,et ont pu échanger sur leur vision de la transition écologique. "Ça fait du bien, c’est très constructif mais j’attends pas grand chose du grand débat" concède un gilet jaune présent à la réunion.Même si les jeunes sont peu nombreux, certains ont fait le déplacement et sont même surpris du nombre de participants. "Je pensais qu’il n’allait y avoir qu’une vingtaine de personnes, et c’est vraiment plaisant de voir que les gens s’investissent" résume un jeune homme.Ce grand débat est le premier événement d’une série à Bertry. 3 auters débats sont prévus dans la commune, sur différents thèmes, et un dernier rassemblement mi-mars est d’ores et déjà planifié pouret