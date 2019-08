Piétons fauchés à la sortie d'une discothèque à Bazuel : le chauffard mis en examen pour tentative de meurtres

Une altercation en cause ?

L'automobiliste dont la voiture a percuté un groupe de personnes à la sortie de la discothèque "B-Box" à Bazuel (Nord) dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 août a été mis en examen pour tentative de meurtres ce lundi 12 août, a-t-on appris auprès du parquet de Douai.L'homme, âgé de 21 ans, s'était rendu samedi matin à la gendarmerie , quelques heures après l'accident qui avait blessé deux hommes et deux femmes, dont un très gravement. Ses jours ne sont plus en danger.Le jeune homme doit encore voir le juge des libertés et de la détention. Le parquet de Douai, vers lequel le suspect avait été transféré dimanche, avait requis son placement en détention provisoire.Ce dernier est également mis en examen pour "d'autres infractions" commises avant les faits. "Des éléments permettent de penser que le conducteur a été sorti de force de la discothèque après avoir pris part à une altercation" indiquait samedi le procureur de la République de Cambrai Rémi Schwartz, qui était alors en charge du dossier.Il précisait alors que le chauffard avait expliqué que "comme il avait reçu du gaz lacrymogène, il n’a pas vu les gens ni ce qu'il s’était passé".