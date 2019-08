Rumilly-en-Cambrésis : un appel à témoins lancé après la disparition d'une femme de 41 ans

🚨 [ DISPARITION INQUIÉTANTE D'UNE MAJEURE ] 🚨 pic.twitter.com/dzQrGrLWb2 — Gendarmerie du Nord (@Gendarmerie_59) August 6, 2019

La gendarmerie du Nord a lancé ce mardi 6 août un appel à témoins afin de retrouver la trace de Marie-Laure Carlier, habitante de Rumilly-en-Cambrésis (Nord) qui n'a pas donné signe de vie depuis le 4 août dernier.La Nordiste de 41 ans est partie de chez elle à bord d'une Peugeot 106 de couleur bordeaux et dotée de jantes blanches. Elle était alors vêtue d'un jeans, d'un T-shirt rose et de baskets blanches. Elle mesure 1m67, a les yeux marron, est de corpulence mince et a les cheveux courts et bruns.Quiconque possède des informations susceptibles d'aider les enquêteurs peut joindre la brigade de BTA Marcoing au, ou via le 17.