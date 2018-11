Sailly-lez-Cambrai : trois employés d'un entrepôt Lidl soupçonnés d'avoir volé 68 000 euros de marchandises

C'est lors d'un inventaire réalisé début novembre que la direction de la plateforme régionale Lidl située sur la zone Actipole à Sailly-lez-Cambrai (Nord) a constaté un déficit de marchandises important, estimé à 68 000 euros.



Après investigations, quatre employés de l'entrepôt, des préparateurs de commandes, étaient soupçonnés d'être à l'origine de ces vols.

Bouteilles de Champagne

Ces individus ont été interpellés le 27 novembre puis placés en garde à vue. Dans le véhicule de l'un des mis en cause ont été découverts des bouteilles de Champagne et autres marchandises pouvant provenir de l'entrepôt concerné. Les perquisitions menées chez deux des autres suspects ont permis de découvrir de nombreux outils et équipements ainsi que des bouteilles commercialisés par la marque discount.



A l'issue des quatre gardes à vue, un homme a été mis hors de cause et les trois autres ont été déférés. Ces derniers ont reconnu les faits et devront en répondre devant la justice en février 2019.



Presque au même moment, quatre autres individus originaires d'Epinoy dans le Pas-de-Calais ont été interpellés en flagrant délit de cambriolage sur cette même plateforme Lidl de Sailly-lez-Cambrai. Le 26 novembre vers 23 heures, ils y avaient dérobé des bouteilles d'alcool et emmené leur butin à bord de deux véhicules.