Sains-les-Marquion : un homme touché par arme à feu sur un stand de ball-trap

Il était 11h45, ce dimanche 10 février, lorsqu'un membre du club de ball-trap de Sains-lès-Marquion (Pas-de-Calais) qui était sur un pas de tir a reçu une décharge de plombs dans le bras et la main. Le coup de feu venait du tireur d'à côté, un ami de la victime.



Les deux hommes se trouvaient à trois mètres l'un de l'autre. "Le client de droite, qui a ouvert son fusil après avoir touché un plateau du premier coup, a dit que son arme avait disfonctionné", explique le gérant de l'établissement, pour qui "l'erreur de manipulation" fait peu de doutes.



La victime, âgée de 37 ans, a été transportée au CHR de Lille, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Le tireur en cause, âgé lui de 40 ans, a été placé en garde à vue par les gendarmes.

"Plus de peur que de mal"

C'est au niveau du coude et du biceps que la victime a été éparticulièrement touchée par les projectiles, issus d'une cartouche de calibre 12. "C'est un accident malheureusement, mais ça aurait pu être plus dramatique", poursuit le gérant du club, qui insiste sur le caractère "rarissime" ce type d'incident.



"Il y a plus de peur que de mal, mais ça fait drôle quand même ! Heureusement le tireur était en règle avec une license et il n'y avait pas d'alcool ni de drogue... mais pour nous ça ne fait pas forcément de la bonne publicité" déplore-t-il.



L'enquête de gendarmerie devra préciser les circonstances précises des faits.