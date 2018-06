Et si “Fais danser la vida” devenait un tube de l'été ? Un Cambrésien en rêve

MICKAEL FERREIRA - Fais Danser La Vida (Clip Officiel)

". Paroles colorées, rythme latino, clip ensoleillé... La chanson defleure bon les vacances et le ciel bleu. Un tube de l'été ?Ce chanteur amateur cambrésien, coiffeur de métier, en rêve : "J'espère qu'elle va marcher, qu'elle va plaire aux gens, que ça les fasse danser...", raconte Mickael Ferreira, 29 ans, qui jusqu'à maintenant postait de temps en temps des chansons sur youtube et se produisait surtout dans la communauté portugaise.Pour l'instant, son nouveau single ne démarre pas trop mal : "On a mis la vidéo en ligne un vendredi. l'après-midi, il y a avait déjà 5000 vues. Sur Facebook, sur mon téléphone, je n'ai que des retours positifs...". Aujourd'hui, la vidéo en est à plus de 12000 vues. Le clip a été tourné en région parisienne.



Reste que Mickael Ferreira n'a pas le soutien d'une grosse maison de disques ou de radios populaires, il sait donc qu'il sera difficiel de se faire un place au soleil. il prépare tout de même un deuxième single et même un album... Même si tout dépend du succès de "Fais danser la vida"...