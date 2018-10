VIDEO. Cambrai : le musée des Beaux-arts a rouvert ses portes

Cambrai : le musée des Beaux-arts a rouvert ses portes

Infos pratiques Musée des Beaux-Arts de Cambrai, 15, rue de l’Épée. Tél. : 03 27 82 27 90

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h à tous les publics, les mardis uniquement aux groupes et sur réservation préalable.

Accès aux expositions comprises : individuel plein tarif 4€, tarif réduit : 3€, tarif famille (2 adultes et au moins 1 enfant en dessous de 18 ans) 6€.

Bénéficiaires du tarif réduit : groupes (à partir de 10 personnes), titulaire de la carte Cézam, amis de musées autre que Cambrai

Carte Pass Musées Cambrésis (Cambrai, Le Cateau-Cambrésis, Caudry) : 7€

CDT du Nord "Venez à deux, payez pour un" : 4€ + 1 gratuit

Gratuité pour les moins de 18 ans, adhérents de la Société des Amis du Musée de Cambrai, le 1er dimanche du mois pour tous (avec visite gratuite à 16h), les événements nationaux (Nuit européenne des Musées, Journées Européennes du Patrimoine, Journées Nationales de l'Archéologie), étudiants détenteurs de la carte ICOM, conservateurs et directeurs de musée, bénéficiaires du RSA/RMI, demandeurs d'emploi, enseignants en préparation de visite, personnes porteuses d'un handicap, CDT du Nord - Carte Pro Pass Tourisme, chéquier Jeunes en Nord CG59

Pour fêter sa réouverture, c'est une danseuse qui offre la visite du. Au détour d'un couloir, elle invite les premiers visiteurs à la rejoindre. A partir en voyage avec elle pour redécouvrir les bijoux de ce musée après plus de 20 ans d’existence quasi inchangée.Après 7 mois de travaux, toutes les salles ont été rénovées, repensées. La danse vient les sublimer. "Le choix des oeuvres qui régit les 12 salles du parcours, c'est cette thématique du corps. Portrait, auto-portraits, scène de genre, scènes religieuses... Du coup, ça nous semblait naturel que ce corps soit réel", explique Alice Cornier, directrice du musée de Cambrai pour expliquer cette mise en scène.Le nouveaujoue sur l'entre-deux : entre musée-maison et musée habité, "oscillant entre dedans et dehors, entre privé et social, entre intériorité et extériorité, entre intime et monde." Il donne une place particulière aux artistes cambrésiens.