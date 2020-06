VIDÉO. Orages à Paillencourt : des coulées de boue provoquent de gros dégâts dans les maisons et jardins

Un orage et une pluie intense sur quelques minutes ont suffi à provoquer une coulée de boue dans le petit village de Paillencourt au nord de Cambrai mercredi après-midi. Pénétrant les maisons et ravageant les jardins, l’épisode n’est pas inédit.

82 millimètres d’eau en 15 minutes. Les traces du violent orage qui s’est abattu hier sur Paillencourt étaient encore bien visibles ce matin. Les images tournées dans ce reportage de France 3 sont impressionnantes.

Les égouts débordent de boue à Paillencourt après un violent orage. • © Bruno Espalieu

Bernard Guidez est dépité en constatant l'état de son jardin : “Le potager est totalement immergé, les salades, on ne les voit plus, c’est une eau polluée, c’est foutu.”

La boue a envahi les terrains

Françoise Baudelot n'en croyait pas ses yeux, lorsque c'est arrivé : “Ça a plu quelque chose d’inimaginable, vraiment des trombes d’eau et puis d’un seul coup on a vu le terrain être envahi et ça a continué de rentrer dans les garages".

Paillencourt : des coulées de boue dues à des orages violents

Des égouts qui débordent et des coulées de boue venus des champs. Ce n’est pas une première à Paillencourt. La dernière fois c’était il y a cinq ans. L’orage est survenu à 15h30 ce matin les pompiers, encore à l’oeuvre, assurent que l’eau est montée jusqu’à 1 mètre dans les caves, parfois même “sur la totalité de la surface de la maison” selon l’adjudant chef Bruno Boulet.

En tout une vingtaine de maisons ont été touchées. Il faudra plusieurs jours au village pour nettoyer la boue.