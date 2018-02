Camille, originaire du Pas-de-Calais, et deux Belges défendent la cuisine régionale à Top Chef

La Belgique en force

trois personnalités, trois cuisines différentes. Mercredi soir, dans l'émission "", Camille, Geoffrey et Jérémy ont été retenus par les Chefs de brigade pour poursuivre l'aventure du concours de cuisine.Une belle manière de. Camille, originaire de Bourecq, dans le Pas-de-Calais, travaille en temps normal en tant que second deOn comprends mieux pourquoi le jeune cuisinier a choisi pour cette première épreuve de mettre en valeur... la. "Je suis parti sur la betterave parce que je viens du Nord Pas-de-Calais et. Je veux montrer que dans le Nord"Aujourd'hui je faisJe fais une coque meringue française, classique", a poursuivi le cuisinier en présentant sa recette. "A l'intérieur je vais insérer unau dessus uneet autour je vais faire des betteraves Chioggia un peu confites au sucre et ce qui est sympa c'est."Un travail de la betterave qu'il a peut-être appris dans le restaurant de Marc Meurin, où le fils de bouchers-charcutiers-traiteurs. Le Chef étoilé est d'ailleurs très élogieux à son sujet. "Ce qui me plait beaucoup en lui c'est qu'il y a. Il veut toujours aller vers. C'est vraiment quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il fait et à la fin", explique Marc Meurin dans la présentation du candidat.A côté de Camille,participent également à l'émission. Il s'agit de Geoffrey, 22 ans, et Jérémy, second de cuisine au restaurant "l'Agathopède", à. Ce dernier a lui aussi réussi à être sélectionné par un Chef pour entrer dans sa brigade, maisEn effet, le Belgethème imposé pour cette première épreuve ! "Le poulet basquaise c'est pas un cadeau parce que je ne connais pas le Pays-Basque", a confié Jérémy aux Chefs. "" "Ou des frites ?", lui a répondu avec humour Hélène Darroze.Les trois candidatspour de nouvelles épreuves.