Une campagne de recrutement de grande ampleur à l'usine Toyota d'Onnaing

Un intérimaire requalifié sur trois

L'annonce était tombée à la faveur d'une visite présidentielle, fin janvier. Un investissement dedevait permettre à Toyota de créer plusieurs centaines d'emploi en CDI et CDD dans le Nord. Après l'annonce, la campagne de recrutement a débuté sur le site d'Onnaing. Une embauche massive :doivent être pourvus.Pour tenir ses objectifs d'accroissement de la production - de 1000 à 1100 voitures produites par jour -, la campagne se veut massive et ouverte à toutes les candidatures. "Nous n'exigeons pas de diplôme ni d'expérience professionnelle particulière dans l'automobile, assure, responsable ressources humaines. Nous assurerons la formation dans notre propre centre."Un stage de 3 à 4 semaines doit permettre aux profils extérieurs de se former. Une partie de l'embauche passera aussi par la requalification. "Un intérimaire sur trois va se voir proposer un contrat à durée indéterminée, soutient, directeur de Toyota Valenciennes. Fin avril, on va commencer les travaux de construction donc on est en train de préparer la suite. Aujourd'hui, on traite aussi une demande ponctuelle, un surcroît de commandes."Pour les élus, comme, ce changement de statut ouvre de nouveaux horizons. "On a des perspectives d'avenir que l'on n'a pas lorsqu'on est intérimaire, affirme le jeune homme, qui a bénéficié d'un nouveau contrat fin janvier. Le fait d'avoir signé un CDI permet de se projeter dans un achat immobilier ou celui d'un véhicule."Le groupe Toyoto a installé son site d'Onnaing il y a 17 ans. Depuis, le site nordiste a produit plus de 3 300 000 voitures, qui sont exportées dans 50 pays à travers le monde.