Canicule : les pompiers doivent intervenir dans plusieurs élevages du Nord pour des animaux en souffrance

Ce jeudi, vers 14h15, les secours de Steenworde et Wormhout ont dû intervenir dans un élevage du chemin Vert, à Winnezeele, pour assistance à animaux. Sur place, 12 500 poules, 1000 porcs et 200 porcinés étaient en souffrance à cause de la chaleur. Un dispositif hydraulique a été mis en place, à l'aide d'un camion citerne et d'une moto pompe remorquable.Un peu plus tard, vers 16h30, des secours de Warhem et de Hondscoote ont été appelés dans un autre élevage, situé chemin de la Basse Colme à Warhem. Il s'agissait d'un poulailler contenant 16 700 poules. Des moyens hydrauliques ont été déployés là aussi à l'aide d'un fourgon incendie.