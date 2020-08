CARTE. Covid-19 : rues, espaces verts... Où dans la métropole de Lille le port du masque est-il rendu obligatoire ?

Certaines mairies ont communiqué sur les réseaux sociaux à propos des rues concernées. D'autres non. On fait le point.

Et si ma commune n'apparaît pas ?

Où doit-on porter le masque dans la métropole lilloise ? Où peut-on l'enlever ? Depuis que le port du masque est devenu obligatoire dans certains lieux publics ouverts , lundi 3 août, dans les 95 communes de la MEL, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les secteurs précisément concernés. Une préoccupation d'autant plus importante que l'amende, en cas de non-port du masque, s'élève à 135 euros.Certaines communes, comme Lille ou Lomme , ont publié des cartes sur leur page Facebook tandis que d'autres ont communiqué, sur les réseaux sociaux, une liste des axes et espaces concernés. Enfin plusieurs mairies ont été contactées directement pour fournir une liste des rues dans lesquelles l'obligation s'applique.Ces données nous ont permis de dresser une carte – pour l'instant non-exhaustive – des lieux dans lesquels s'applique l'obligation de porter un masque. Cette carte est amenée à évoluer lors des prochains jours au fur et à mesure des informations qui nous sont remontées.Les 95 communes de la métropole n'apparaissent pas car plusieurs communes n'ont pas établi de listes de rues précises, tout en appliquant en revanche l'arrêté préfectoral. D'autres, comme Tourcoing, n'ont pas répondu à nos sollicitations.En cas de doute, retenez que le port du masque est obligatoire :L'arrêt pris par la préfecture du Nord est valable pour un mois.