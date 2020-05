CARTE. Déconfinement : quelles écoles ont fermé pour des cas ou des suspicions de Covid-19 dans le Nord Pas-de-Calais ?

La carte des écoles fermées

Plusieurs réouvertures ce lundi

Les bâtiments du groupe scolaire Calmette, à Villeneuve-d'Ascq (Nord) sont nettoyés de fond en comble, ce lundi. Si tout se passe bien, les écoles ud groupe devraient rouvrir leurs portes dans trois jours, après avoir été fermées dimanche Une agent d'entretien de l'école a été testée positive après avoir présenté des symptômes du Covid-19 et, si elle n'a pas été en contact avec des élèves, le principe de précaution a été appliqué. Les personnels qui ont été à son contact sont actuellement testés, mais les résultats ne seront connus que ce mardi.Trois autres écoles du Nord sont actuellement fermées, à cause de cas avérés ou de simples suspicions de Covid-19 au sein du personnel enseignants : à l'école Saint-Alphonse d'Halluin, à l'école Saint-Joseph de Saint-Saulve et à l'école Jean-Jaurès de Neuville-sur-Escaut.La carte ci-dessous montre les écoles qui sont actuellement fermées, ou l'ont été la semaine dernière, suite à des cas ou des suspicions de Covid-19. Elle ne montre en revanche pas les écoles qui sont restées fermées au 12 mai, sur décision des maires.Plusieurs écoles qui avaient été fermées après des cas ou des suspicions de Covid ont pu en revanche rouvrir leurs portes. C'est le cas de celle de Pas-en-Artois (Pas-de-Calais), selon La Voix du Nord , mais également des écoles qui avaient été fermées à Roubaix et Hem à la suite d'un cas détecté chez un enfant.Ce dernier, pris en charge service minimum d'accueil pour les enfants de soignants, à Roubaix, avait été en contact avec des élèves de plusieurs écoles avant d'être dépisté positif. Par mesure de précaution et pour éviter la formation d'un cluster dans la métropole lilloise, ces écoles ont été fermées plusieurs jours, avant de rouvrir ce lundi.Signe de l'inquiétude des parents : peu d'entre eux avaient choisi ce matin d'y envoyer leur enfant, malgré le fait qu'aucun nouveau cas n'ait été détecté.