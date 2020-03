Arnèke : 1800 porcs tués dans l'incendie d'une exploitation agricole

1500 bêtes tuées

Un incendie s'est déclaré mercredi 4 mars en fin de journée dans une ferme située à Arnèke, non loin de Cassel dans le Nord. Le feu a pris dans un hangar de 1500 mètres carrés, abritant des truies et leurs petits.Les sapeurs-pompiers ont déployé d'importants moyens pour lutter contre les flammes, avec l'utilisation notamment de 5 lances à eau dont une grande échelle.Malgré leurs efforts, 1500 cochons et 300 truies n'ont pas survécu au sinitre.Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les causes de l'incendie. La piste accidentelle serait pour l'instant privilégiée.