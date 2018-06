Cassel, bientôt village préféré des Français ?



14 villages en compétition

La sélection 2018 Voici les 14 villages en compétition pour le titre de « Village préféré des Français 2018 » • Mirmande / Auvergne-Rhône-Alpes

• La Couvertoirade / Occitanie

• Le Mont-Saint-Michel / Normandie

• Roussillon / Provence-Alpes-Côte d'Azur

• Yèvre-le-Châtel / Centre-Val de Loire

• Mittelbergheim / Grand Est

• Semur-en-Brionnais / Bourgogne-Franche-Comté

• Monpazier / Nouvelle-Aquitaine

• Cassel / Hauts-de-France

• Lama / Corse

• Asnières sur Vègre / Pays de la Loire

• Île-de-Sein / Bretagne

• Janvry / Ile-de-France

• Hell-Bourg / La Réunion (Outremer)

"CASSEL séduit par son charme, c’est une cité de caractère empreint d’histoire qui domine la plaine de Flandre, il fait bon de se balader à l’ombre des remparts, autour des massifs vers l’abreuvoir et du moulin, après cette balade, aller se désaltérer dans les estaminets lieu de convivialité et de rassemblement, aujourd’hui tout est pensé pour attribuer à notre cité un charme de carte postale que l’on peut trouver qu’ici, à CASSEL". C'est en ces termes que le maire. Il souhaiterait aussi surtout lui voir attribuer le titre de "", auquel il concourt cette année.a débarqué le 2 mai dernier avec ses caméras à, pour y tourner une partie de son émission, qui sera diffusée le mardi 19 juin sur France 2. Le célèbre animateur de France 2 a reçu un accueil haut en couleurs dans ce village de la Flandre, en présence des géants.Cassel représentera lesdans ce concours télévisé, "Le village préféré des Français", septième du nom. 13 autres communes sont en lice."Patrimoine, gastronomie, artisanat, activités sportives et convivialité seront mis à l'honneur avec, au programme, toujours plus de belles images et des idées de destinations", annonce la production.Les téléspectateurs devrontpour leur village préféré lors de la diffusion de l'émission. A Cassel, tout le monde se mobilise !